Maher voor drie jaar naar FC Utrecht

Overigens was het volgens zijn management in eerste instantie de intentie van Maher om bij AZ te blijven, de club die hem opleidde, in 2013 voor 6,5 miljoen euro aan PSV verkocht en ná zijn periode bij FC Twente liet meetrainen om zijn conditie op peil te houden. Dat laatste deed Maher ondanks belangstelling uit de Amerikaanse MLS, Rusland en Italië, waar hij veel lucratievere contracten kon tekenen.

Eind augustus stond het middenveld echter al, was hij de vijfde middenvelder en was er geen ruimte meer voor een riant contract. Als hij een vaste basisplaats zou afdwingen, zou een evaluatiegesprek volgen. Als AZ niet met hem verder wilde, kon hij worden verkocht, zo zou het hebben geklonken.

Maar zelfs nadat hij in december de missing link bleek in het elftal dat uiteindelijk Europees voetbal in de wacht sleepte, wachtte AZ tot eind maart met de gesprekken over een nieuwe en verbeterde verbintenis. Nadat die op niets uitliepen, besloot de speler Max Huiberts in te lichten verder te zullen kijken.

Vanaf het moment dat bekend werd dat Maher AZ zou verlaten, nam de belangstelling in rap tempo toe. Celtic, Blackburn Rovers en Vitesse werden concreet, maar Maher wilde – dankbaar voor het vertrouwen dat hij van Van den Brom kreeg bij AZ – eerst met FC Utrecht in gesprek. Dat mondde uit in de verbintenis die vandaag wordt ondertekend.

