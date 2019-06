Jumbo-Visma aast op Kittel

Begin mei leverde Kittel zijn contract bij de Katusha-Alpecin formatie in omdat hij het niet meer kon opbrengem om op het hoogste niveau te trainen en te koersen. Hij wilde een pauze nemen, om zo te kunnen nadenken over zijn doelen en plannen voor de toekomst. Wanneer hij zijn rentree in het profpeloton wil maken, is nog niet duidelijk.

Merijn Zeeman kwam binnen Jumbo-Visma met het idee om met Kittel te spreken. Zeeman werkte nauw met de Duitser samen in 2011 en 2012 bij respectievelijk Skil-Shimano en Argos-Shimano. In die jaren transformeerde de tijdrijder zich tot een topsprinter. Jarenlang behoorde Kittel tot de beste sprinters van het peloton. Hij won onder meer veertien etappes in de Tour de France en vier in de Giro d’Italia. Hij zegevierde vijf maal in de Scheldeprijs en droeg in de Tours van 2013 en 2014 de gele trui. Na zijn vertrek bij QuickStep in 2017 heeft hij nooit meer op het hoogste niveau gepresteerd. Desondanks is Kittel slechts 31 jaar oud.

„Ik had dit voorjaar continue het gevoel dat ik oververmoeid was”, vertelde Kittel onlangs. Wel gaf hij toen al aan dat hij graag opnieuw wil gaan koersen. Een nieuwe samenwerking met Zeeman kan opnieuw het vuur in hem aanwakkeren. Daarbij treft hij bij Jumbo ook zijn goede vriend Tony Martin die in dienst van het team in de eerste maanden een grote indruk heeft gemaakt.

Kittel zal als sprinter bij Jumbo-Visma wel de snelle mannen Dylan Groenewegen en Danny van Poppel tegen komen, waardoor het voor de ploeg een uitdaging gaat worden om een gebalanceerd programma te vinden. Temeer daar de nadruk met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk ook op de klassementen in het rondewerk ligt.