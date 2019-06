Warriors trekken stand gelijk in NBA-finale

De Canadese ploeg had enkele dagen eerder de eerste confrontatie met 118-109 naar zich toegetrokken.

De Raptors namen in het tweede kwart een voorsprong van maximaal 12 punten, maar na de pauze kwamen de Warriors sterk terug. Klay Thompson (25), Stephen Curry (23), Draymond Green (17) en DeMarcus Cousins (11) eindigden allemaal in de dubbele cijfers. Bij de thuisclub moest het vooral komen van Kawhi Leonard, die 34 punten bij elkaar gooide en ook veertien rebounds pakte.

Een smetje op de zege van Golden State Warriors was het uitvallen van Thompson. De Amerikaan kwam in het laatste kwart bijna niet meer in het veld vanwege lichte hamstringklachten.

„Klay zegt dat het meevalt. Maar dat zegt hij ook als hij half dood is”, aldus coach Steve Kerr, die het ook nog altijd moet stellen zonder de geblesseerde Kevin Durant. „We zullen zien. Klay denkt zelf dat het om een lichte verrekking gaat.” De komende twee wedstrijden in de finaleserie zijn in de thuishaven van de Warriors.