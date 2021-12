Premium Het beste van De Telegraaf

Marciano Vink denkt dat het niet leuker, maar wel spannender wordt in Eredivisie ’Op 23 januari gaat met PSV-Ajax de waarheid beginnen’

De spelers van PSV vieren de late 1-2 van Carlos Vinicius.

EINDHOVEN - Marciano Vink, voormalig voetballer van onder meer Ajax en PSV, is verrast dat de Eindhovense club plots de nieuwe koploper is in de Eredivisie. „Roger Schmidt, de trainer van PSV, geloofde er zelf niet meer in. Die riep een paar weken geleden nog dat zijn club maar twintig procent kans maakte op de titel”, zegt de huidige analist van sportzender ESPN.