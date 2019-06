WK vrouwenvoetbal: handige informatie op een rij

De basiself van de Oranje Leeuwinnen voor het uitzwaaiduel met Australië: 3-0 zege. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Oranje Leeuwinnen beginnen op 11 juni aan het WK voor vrouwen met de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland in Le Havre. Later volgen voor de regerend Europees kampioen ook duels met Kameroen en Canada. Het wereldkampioenschap is vrijdagavond officieel van start gegaan in Frankrijk.