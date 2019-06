’Leeuwinnen nu al 30 keer wereldkampioen’

Shanice van de Sanden is de vrouw in vorm bij de Oranje Leeuwinnen en dat onderschrijft ze met twee goals in de uitzwaaiwedstrijd tegen Australië.

EINDHOVEN - Sarina Wiegman grapte in aanloop naar de uitzwaaiwedstrijd tegen Australië dat de Oranje Leeuwinnen al vijftien keer wereldkampioen waren geworden. In de ogen van de buitenwacht dan. Na het ruim gewonnen oefenduel met de dames van Down Under weet de bondscoach dat de verwachtingen alleen maar zijn toegenomen. Met 3-0 winnen, en dat van de nummer zes van de wereld, een outsider voor de titel bovendien. Kom er maar in met de Oranje-koorts. „Ondertussen zijn we al dertig keer wereldkampioen geworden.”