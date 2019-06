Ajax zet directeur Arisz op non-actief

Het was al langer een publiek geheim dat Arisz al een jaar lang slecht lag bij het personeel bij Ajax.

Daarnaast zou hij zich volgens businessleden schuldig gemaakt hebben aan ongewenste intimiteiten. Dit zou zijn gebeurd in een nachtelijke uitgaansgelegenheid in Athene rond het Champions League-treffen met AEK Athene op 27 november. De Telegraaf is in het bezit van een brief, waar in detail de misdragingen van operationeel directeur Arisz worden beschreven. Zakelijke relaties hebben het verhaal van die nacht bevestigd.

Arisz op de clubwebsite: „Mijn vertrek bij Ajax komt op een moment dat het goed gaat met onze club. De toekomst van de club is ook veelbelovend. Ik heb de afgelopen jaren bijgedragen aan de verdere professionalisering van de organisatie en een strategie neergelegd als stevige basis waarop verder kan worden gebouwd. De afgelopen jaren heb ik veel mooie momenten van onze club van dichtbij meegemaakt. Ik ben trots en vereerd aan de hoogtepunten te hebben mogen bijdragen en de dieptepunten te helpen kunnen verzachten. Het is nu voor mij een logisch moment om het stokje over te dragen en een nieuwe stap in mijn carrière te maken. Ik wens Ajax het allerbeste.”