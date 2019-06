Dumoulin zakt weg op wereldranglijst UCI

De Limburger zakte van de tweede naar de twaalfde plaats. Dumoulin, vorig jaar nog tweede in de Giro, moest al na een paar dagen afstappen met een knieblessure, het gevolg van een valpartij.

Julian Alaphilippe gaat nog steeds aan kop in het klassement waarin de resultaten van de laatste 52 weken worden doorberekend. De Fransman, dit jaar winnaar van onder meer Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl, zag Primoz Roglic wel naderen. De Sloveen eindigde in de Giro als derde en staat nu tweede in het UCI-klassement.

Pascal Ackermann kwam met stip de top 10 binnen. De Duitse sprinter won in de Giro het puntenklassement en steeg van de negentiende naar de achtste plaats. Mathieu van der Poel is op de tiende plek nu de beste Nederlander. Richard Carapaz, winnaar van de Giro, boekte 35 plekken winst. De Ecuadoraan ging van 52 naar 27, vlak achter Bauke Mollema (24e) en Steven Kruijswijk (26e).