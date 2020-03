Gezin Jan Vertonghen thuis beroofd en bedreigd met messen en machetes

Zijn gezin was gewoon thuis en werd tijdens de overval bedreigd door vier gemaskerde mannen met messen en machetes. Niemand raakte gewond, maar de inbrekers verzekerden zich wel nog met een aardige buit. Enkele elektronische apparaten werden meegenomen.

Vertonghen is niet de eerste voetballer die slachtoffer is van een inbraak als hij van huis is. Zo werd de woning van Steven Bergwijn - toen nog PSV - tijdens de kerstdagen van vorig jaar leeggeroofd. Bergwijn liet toen via Instagram weten dat hij een beloning van 10.000 euro overheeft voor een ’gouden tip’ die hem en de politie leidt naar de inbrekers.

Memphis Depay overkwam hetzelfde in 2018. De Oranje-international speelde met Lyon tegen Nice. Die wedstrijd ging in eigen huis verloren (0-1) en alsof dat nog niet genoeg was kreeg Memphis thuis met nog een tegenslag te maken. Er was namelijk ingebroken en Franse media meldden toen dat er een buit ter waarde van 1,5 miljoen euro was meegenomen.

Álvaro Morata en Vertonghen kunnen elkaar de hand schudden. Het gezin van de Spanjaard werd vorig jaar eveneens overvallen, toen de voetballer met een wedstrijd bezig was. Morata legde met Spanje een interland af, toen zijn vrouw en de toen 11 maanden oude tweeling werden overvallen in eigen huis. Dierbare spullen werden meegenomen door de dieven. In Spanje leek er toen een trend te ontstaan. Enkele maanden ervoor werden namelijk ook twee huizen van spelers van Betis Sevilla leeggeroofd tijdens een wedstrijd.