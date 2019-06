Van Gorkom en Broeckx: veerkracht om uit coma overeind te krabbelen

Jelle van Gorkom (l) en Stig Broeckx hebben allebei in coma gelegen na een zwaar ongeluk op de fiets. De twee oud-topsporters blijven knokken voor een zo maximaal mogelijk herstel. Ⓒ Marcel van Hoorn

Ze hadden maar één doel in het leven: de wereldtop in de sport bereiken. De fiets was hun wapen, hun lichaam de munitie. Toch bracht de stalen ros beiden ook het noodlot. In een klap werd alles wat zo normaal lijkt in perspectief geplaatst. De een lag maandenlang in coma, de ander bijna twee weken. Er werd in eerste instantie voor hun leven gevreesd, later waren de artsen bang dat ze vegetatief, als een kasplantje, verder moesten. Misschien dankzij een mirakel, wellicht door hun mentaliteit als topsporter, gaan beiden inmiddels weer lopend en fietsend door het leven. De Nederlandse fietscrosser Jelle van Gorkom (28) en de Belgische wielrenner Stig Broeckx (29) delen één gemeenschappelijke stelling: altijd moed houden.