’Reyes reed 237 km p/u bij fatale crash’

De Duitse krant Bild meldt dat de politie nu de oorzaak heeft bepaald van de fatale crash. Reyes zou 237 (!) kilometer per uur hebben gereden toen hij van de weg geraakt, crashte en zijn bolide vlam vatte. De 21-voudig international overleed, net als een neef van Reyes, die op achterbank zou hebben gezeten. Een andere neef heeft het ongeluk overleefd, maar werd wel zwaargewond uit de wagen gehaald.

Bekijk ook: Voetbalwereld rouwt om plotselinge dood Reyes

Het nieuws dat hij met deze extreme snelheid - met zijn neven in de auto - is verongelukt, is bij de Spaanse oud-doelman Santiago Canizares helemaal verkeerd gevallen.

„Met overdreven snelheid rijden is een verwerpelijke daad. Bij het ongeluk waren er meer mensen betrokken dan alleen maar de chauffeur. Reyes verdient dat eerbetoon alsof hij een echte held is niet. Maar dat betekent niet dat ik het niet bijzonder jammer vind en dat ik voor hun zielen zal bidden”, schreef hij op Twitter.

Toen hij vervolgens voor alles werd uitgemaakt op sociale media, probeerde hij zijn woorden te nuanceren. „Ik heb mijn woorden misschien niet zo goed uitgekozen. Natuurlijk verdient Reyes wel een eerbetoon voor zijn carrière en zijn bijdragen aan het voetbal. Het enige wat ik wil aantonen, zijn de gevolgen van dit soort onverantwoordelijk gedrag.”

Reyes is maandag in zijn woonplaats Utrera begraven, net als zijn neef. De 21-voudig Spaans international debuteerde in het seizoen 1999/2000 op 16-jarige leeftijd in de hoofdmacht van Sevilla waar hij uitgroeide tot een clubicoon.

In 2004 vertrok Reyes voor 25 miljoen euro naar Arsenal waar hij onder andere speelde met Dennis Bergkamp, maar in de Premier League kon hij de hoge verwachtingen nooit helemaal inlossen.

Na zijn periodes bij Real Madrid (2006-2007), Atlético Madrid (2007-2011) en Benfica (op huurbasis in 2008-2009) kwam hij begin 2012 opnieuw bij Sevilla terecht, waarmee hij drie keer op rij de Europa League won.