Bergwijn over Ajax: ’Alles staat open’

Bergwijn vertelt tegenover Fox Sports over het gesprek. „We hebben gewoon gsproken over wat voor mij het beste zou zijn. Maar ik weet het echt nog niet. We zullen er na de Nations League over na gaan denken. We zien wel. Maar het is wel iets waar je over nadenkt.”

De PSV-speler zou zich juist bij de wedstrijden in de Nations League in de kijker kunnen spelen. „Als je het hier goed doet, zullen er nog meer deuren opengaan. Nu is het echter zaak om mij te focussen op deze wedstrijden en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Als het aan Bergwijn ligt, liggen alle opties nog open. Binnen- én buitenland. „We zullen het zien, ik weet het nog niet. Alles staat open.” Dus ook Ajax? „Alles staat open.”

In de selectie van Oranje worden er al grapjes gemaakt. „Natuurlijk worden er dan geintjes gemaakt door jongens. Maar ik ga rustig kijken wat het beste voor mij is.”

Bij PSV blijven is voor hem ook gewoon nog een optie. „Als er niets komt waar ik een goed gevoel bij heb, kan ik ook bij PSV blijven, ja. Zeker weten.”