Voetbalster Van Es hoopvol na operatie

„Alles is goed gegaan. Ze zijn zeer tevreden over de ingreep”, aldus Van Es. „Iedereen bedankt voor de lieve berichtjes.”

De verdedigster van Ajax, die op korte termijn bekendmaakt naar welke buitenlandse club ze vertrekt, brak zaterdag in de gewonnen oefeninterland tegen Australië (3-0) een middenhandsbeentje.

Van Es stapt dinsdag ’gewoon’ met de WK-selectie van Oranje in het vliegtuig naar Le Havre. Bondscoach Sarina Wiegman neemt uit voorzorg met Aniek Nouwen van PSV wel een extra verdedigster mee. „Dan kunnen we in ieder geval elf tegen elf trainen, want dat zal Kika de eerste dagen niet kunnen doen. Mocht er iets tegenzitten en het lukt niet, dan hebben we ook alvast een vervangster bij de groep zitten.”

Tot 24 uur voor de eerste wedstrijd op het WK mogen de bondscoaches een geblesseerde speelster vervangen. Oranje begint het toernooi op dinsdag 11 juni om 15.00 uur in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland.

