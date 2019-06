Federer: ’Hij klopte mij toen met zijn vreselijke broek’

Vier jaar geleden ging de winnaar van twintig grandslamtoernooien in de kwartfinales in drie sets onderuit tegen zijn landgenoot. Dinsdag treffen de twee toptennissers uit Zwitserland elkaar opnieuw in die fase van het toernooi in Parijs.

„Ik heb slechte herinneringen aan dat duel met Stan in 2015. Hij versloeg mij toen in drie sets met zijn vreselijke broek”, grapte Federer na zijn overtuigende zege op Leonardo Mayer. Wawrinka blies dat jaar in een kleurrijke broek iedereen van de baan op Roland Garros. In de finale won hij met zelden vertoon powertennis van Novak Djokovic

Federer staat voor de twaalfde keer in de kwartfinales in Parijs. In totaal bereikte de 37-jarige Zwitser nu 54 keer de laatste acht van een Major, een evenaring van het record van Chris Evert. Bovendien is Federer de oudste mannelijke tennisser in de kwartfinales van een grandslamtoernooi sinds 1991.

