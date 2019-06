Van Gaal begrijpt aanstelling Solskjaer niet

„Op dat moment voelde ik mij verraden”, blikt de 67-jarige Nederlander in gesprek met The Guardian terug op die periode. „Ik voelde mij verraden omdat ik van veel mensen heb gehoord dat de beslissing al in december of januari was genomen.”

Van Gaal, die na het WK 2014 aan de slag ging bij United, zag zijn ontslag naar eigen zeggen totaal niet aankomen. „Ik sprak elke week met Ed Woodward (vice-voorzitter, red.). Nadat we in december drie beroerde nederlagen leden en werden uitgeschakeld in de Champions League sprak ik Woodward: Ik zei toen: ’Ik zou snappen als je mij zou ontslaan.’ Bij een club als Manchester kun je niet drie keer achter elkaar verliezen. Maar hij zei: ’Nee, ik zou je nooit ontslaan. Geloof in jezelf. Lees de kranten niet.’ Dan mag je je verraden voelen, maar nu kan ik het beter begrijpen, omdat hij toen wist dat ik het jaar erop tot ziens zou moeten zeggen.”

Van Gaal had er overigens geen moeite mee dat Mourinho, die hij goed kende vanuit zijn tijd bij FC Barcelona, hem opvolgde. Mourinho nam het in de zomer over in Manchester, maar kreeg de kwakkelende Mancunians ook niet aan de praat. Afgelopen seizoen werd de Portugees ontslagen en vervangen door Ole Gunnar Solskjaer.

Dat Solskjaer ook volgend jaar trainer is van United verbaast Van Gaal. „Dat verraste me zeer, ondanks zijn goede reeks aan het begin. Manchester United is één van de grootste clubs ter wereld, die een ervaren trainer nodig heeft en niet een manager die één of twee clubs heeft getraind op het laagste niveau.

