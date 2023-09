Valentijn Driessen: ’Deze giftige cocktail gaat slachtoffers maken bij Ajax’

Ze zaten nog net niet hand in hand op de tribune in Sittard: zij die op het oog bezig zijn met de verwoesting van Ajax. Gespeend van enig Ajax-dna hebben Jan van Halst als commissaris - binnenkort wellicht als algemeen directeur ad-interim - en Sven Mislintat als directeur voetbalzaken alles verkwanseld waar Ajax voor staat. Hun levensgevaarlijke experiment met Ajax is een onverantwoord grote gok met de grootste voetbalclub van Nederland.