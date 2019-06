Djokovic gladjes langs Struff

De nummer één van de plaatsingslijst liet in de vierde ronde heel weinig heel van Jan-Lennard Struff. In drie eenvoudige sets tikte hij de Duitser van de baan: 6-3, 6-1 en 6-2. Djokovic haalde een bijzonder hoog niveau en speelde haast foutloos in zijn vierde optreden in Parijs. Hij noteerde slechts twaalf onnodige fouten.

Bij de laatste acht wacht er wellicht een zwaardere opgave voor Djokovic. De vijftienvoudig grandslamwinnaar stuit dan op Alexander Zverev of Fabio Fognini. Djokovic jaagt op zijn vierde grandslamzege op een rij. Eerder zegevierde hij op Wimbledon, bij de US Open en bij de Australian Open. In 2016 veroverde hij zijn enige titel in Parijs. In 2012, 2014 (beide keren tegen Rafael Nadal) en 2015 (tegen Stan Wawrinka) verloor Djokovic de finale. Vorig jaar vloog hij erin de kwartfinales uit.

Djokovic, voor de tiende keer op een rij bij de laatste acht, is net als Roger Federer nog zonder setverlies in Parijs. Rafael Nadal maakte ook veel indruk, maar de elfvoudig winnaar van Roland Garros verloor al wel een setje van David Goffin.

Ook Kei Nishikori staat in de kwartfinales. De Japanner won het zondag door de duisternis afgebroken duel met de Fransman Benoit Paire: 6-2, 6-7 (8), 6-2, 6-7 (8) en 7-5. Nishikori neemt het dinsdag op tegen Rafael Nadal.