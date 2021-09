Relletje bij AZ: Timo Letschert na duel met FC Twente op eigen gelegenheid naar huis

AZ-trainer Pascal Jansen bevestigde vrijdagmiddag tijdens het persmoment dat Letschert niet met de bus mee was gegaan, maar liet in het midden of er disciplinaire maatregelen tegen de verdediger worden genomen. Het is dan ook nog niet duidelijk of Letschert zondag deel uitmaakt van de wedstrijdselectie voor het thuisduel met Go Ahead Eagles.

Bij veel clubs mogen spelers één keer per seizoen een ’joker’ inzetten bij een uitwedstrijd. Ze hoeven dan niet met de bus mee terug, maar mogen bij familie blijven of met familie mee terugrijden. Daar was in dit geval echter geen sprake van. „Nee, dit was een iets andere situatie”, zegt Jansen met gevoel voor understatement. „Dit was niet met goedkeuring van ons, nee. Het was zijn eigen besluit en hij deelde dat aan ons mee. Of dit gevolgen voor hem heeft? Mogelijk, ja. Maar over de aard van zo’n mogelijke sanctie laat ik me niet uit”, zegt Jansen.

Letschert beleefde donderdagvond een rampzalige eerste twintig minuten van FC Twente-AZ. Eerst zag hij tegenstander Ricky van Wolfswinkel binnen de minuut de score openen en een kwartier later verspeelde hij de bal uiterst knullig aan Daan Rots. De rechtsbuiten van FC Twente schoot de 2-0 binnen en dat was voor Jansen het sein om Letschert kort daarop te wisselen voor Pantelis Hatzidiakos.

„Timo zat er niet lekker in en we moesten nog lang door”, verduidelijkte Jansen na de wedstrijd. Vrijdag had Jansen op het trainingscomplex een gesprek met Letschert. „Hij was natuurlijk enorm teleurgesteld over zijn prestatie. Je wilt altijd een goede prestatie neerzetten en dat is Timo niet gelukt en het team ook niet. Timo voelt zich daar enorm verantwoordelijk voor. Hij heeft een zware avond gehad, dat is duidelijk. En ik snap ook dat zo’n vroege wissel echt heel vervelend is, maar ik doe dat niet omdat ik er zelf voldoening of plezier uithaal, ik doe dat omdat ik denk dat het voor het team beter is. En ook ter bescherming van Timo zelf. Je weet hoe zoiets werkt, met ook nog eens 20.000 toeschouwers op de tribunes die reageren op elke bal die hij krijgt. Maar nog belangrijker is het teambelang. Voor een ploeg is het ook niet fijn om een onzekere jongen in het veld te hebben. Dan moet ik de afweging maken of dat wel of niet oké is voor een ploeg. Ik heb de afweging gemaakt dat er iemand anders in moest om de ploeg te ondersteunen. ”

Met de ’affaire Letschert’ nemen de defensieve problemen verder toe voor het geplaagde AZ. Ashak Witry miste de wedstrijd tegen FC Twente al en is ook voor het duel met Go Ahead nog een vraagteken. Daarnaast gaf Jansen aan voorzichtig te zijn met Owen Wijndal. De linksback stond bijna twee maanden geblesseerd aan de kant, maar speelt de laatste weken weer geregeld. Jansen waakt voor overbelasting van zijn aanvoerder in het drukke AZ-programma. Jordy Clasie is na zijn rode kaart tegen Heracles Almelo van afgelopen zondag nog geschorst.

