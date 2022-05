Premium Het beste van De Telegraaf

Het kan nóg gekker dan bij Real Madrid - Manchester City

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Manchester City-manager Pep Guardiola was zijn tactische plan voor de Champions League-finale al bijna aan het voorbereiden toen Rodrygo op ongelooflijke wijze roet in het eten gooide namens Real Madrid. In de verlenging maakte de Koninklijke het af. Een van de grootste comebacks uit de geschiedenis van de Champions League was een feit. Maar in de 30-jarige geschiedenis van het toernooi vonden er meer bizarre ontsnappingen plaats. Een bloemlezing.