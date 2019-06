Koeman: ’Van Dijk verdient Gouden Bal’

„Hij verdient de Gouden Bal”, vertelt Koeman in een vraaggesprek op YouTube georganiseerd door de KNVB. „Iedereen is vaak gericht op spelers die doelpunten maken of voorbereiden, of beslissende treffers produceren. Als er ooit een moment is om de Gouden Bal aan een verdediger te geven, is het nu wel.”

Mede door de enorme inbreng van Van Dijk veroverde Liverpool afgelopen zaterdag ten koste van Tottenham Hotspur de Champions League: 2-0 zege. In de Premier League kwam Liverpool net tekort voor de landstitel.

Bondscoach Ronald Koeman

„Messi is de beste speler, maar ik vind dat je ook prijzen moet winnen, zoals de Champions League, om in beeld te zijn voor de Gouden Bal”, aldus Koeman. Messi werd afgelopen seizoen kampioen met FC Barcelona, maar vloog erin de halve eindstrijd van de Champions League uit tegen Liverpool.

De laatste jaren gingen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo er bijna zonder uitzondering met de Gouden Bal vandoor. In 2018 werd Luka Modric verrassend verkozen tot beste voetballer van de wereld. De Kroaat werd vice-wereldkampioen met zijn land en pakte de Champions League met Real Madrid.

Eerder liet Frenkie de Jong zich ook al uit over de Gouden Bal. ,,Van Dijk is een supergoede speler, die het verdient om de Gouden Bal te winnen als de beste voetballer van 2019, maar voor mij is Lionel Messi de beste en verdient hij het om te winnen.”

Frenkie de Jong en Virgil van Dijk

De Jong wordt ongetwijfeld met open armen ontvangen bij FC Barcelona en door aanvoerder Messi. ,,Haha, nee ik vind niet dat prijzen winnen de doorslag moet geven. Messi is voor mij de beste speler, maar ik vind het geweldig als Virgil als beste wordt gekozen. Hij misstaat niet en verdient het ook voor wat hij laat zien bij Liverpool.”