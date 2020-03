Vreugde en verdriet bij FC Utrecht

Klaiber gleed hard door op Nico Tagliafico in nota bene het strafschopgebied van Ajax en besefte meteen dat hij een grote stommiteit had begaan. De druiven zijn zuur voor de rechtsback van FC Utrecht, omdat hij in 2016 de bekerfinale tegen Feyenoord miste door een blessure.

Mark van der Maarel leefde mee met zijn onfortuinlijke ploeggenoot. „Ik heb hem een extra dikke knuffel gegeven. Ik weet hoezeer hij begaan is met deze club. Hij is een van de jongens die na dit seizoen misschien aan een nieuw verhaal beginnen en dan is het zo zuur dat hij de Bij FC Utrecht-trainer John van den Brom vochten medeleven en boosheid om voorrang. „Het is natuurlijk heel dom, als je op die plek zo’n overtreding maakt, terwijl je weet dat je op scherp staat. Maar daarna blijft hij staan en schakelt hij helemaal niet meer om. Dan word je helemaal gek. Het is zuur voor ons, dat hij er niet bij is in de finale, want hij is een heel belangrijke speler voor ons.”

Voor routinier Van der Maarel lonkt een herkansing in de bekerfinale, als Feyenoord er opnieuw uitrolt als tegenstander. In 2016 ging FC Utrecht onder leiding van Erik ten Hag met 2-1 onderuit tegen Feyenoord. „Ik heb die finale mogen spelen en dat was geen hoogtepunt. Dat was een klein traumaatje. En nu krijgen we weer een kans.”

Van den Brom complimenteerde zijn ploeg met de manier waarop Ajax werd overvleugeld. „Deze wedstrijd klopte alles. Het ging precies zoals we het voor ogen hadden. De jongens hebben fantastisch invulling gegeven aan het plan en heel gedisciplineerd en met passie gespeeld”, aldus de FC Utrecht-trainer, die enorm had genoten van het publiek. „De ploeg werd ook gedragen. Als je de supportersactie ook zag op weg naar het stadion. Ik heb al veel meegemaakt in mijn carrière, maar dit had ik nog nooit beleefd.”

Van den Brom stond ook nog even stil bij het enorme contrast met afgelopen zondag, toen FC Utrecht slap en slordig voor de dag kwam tegen RKC. „Als je dit toch ziet… We hebben laten zien, dat we tot zulke grote hoogten kunnen stijgen als we het met z’n allen doen, zoals tegen PSV en nu ook weer tegen Ajax. Het is mijn frustratie dat we dat niet elke keer kunnen opbrengen. Je hoopt nu, dat dit verder gedragen wordt richting zondag als Sparta komt. We moeten genieten van het moment en dit gevoel proberen vast te houden.”