KNVB verhoogt vergoedingen voetbalsters na WK

De speelsters tekenen na het WK, dat vrijdag begint, een nieuwe overeenkomst die loopt tot en met het EK van 2021 in Engeland. Volgens de bond gaat het om „een verhoging van vergoedingen voor de inzet van speelsters voor commerciële doeleinden.”

Daarmee wordt de bestaande lijn van professionalisering verder doorgetrokken en tegelijkertijd een gelijkwaardige behandeling van het mannen- en vrouwenelftal nagestreefd, aldus de voetbalbond.

„Wij zijn heel tevreden met de nieuwe afspraken en kijken met een goed gevoel terug op de gesprekken met de KNVB. Het is echt mooi dat we op deze manier met elkaar een grote stap kunnen zetten naar een gelijkwaardige waardering voor zowel mannen als vrouwen die uitkomen voor Oranje”, aldus Vivianne Miedema, die in de spelersraad zit.

„Het is daarnaast niet alleen een mooie erkenning voor ons als huidige groep, we hopen ook dat we hierdoor deuren openen voor de toekomstige Oranje-speelsters, net als eerdere generaties op hun manier de weg voor ons hebben geplaveid.”

Het streven van de KNVB is om in de periode tussen 2021 en 2023 qua commerciële vergoedingen door te groeien naar het niveau van de mannen. De bond hoopt dat ook de vergoedingen van de UEFA, FIFA en de bedragen voor televisierechten snel zullen worden verhoogd.

Over de hoogte van de bedragen doet de KNVB zoals gebruikelijk geen uitspraken.