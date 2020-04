FIFA-arts D’Hooghe smeekt om voorzichtigheid

„Als het seizoen 2020-2021 eind augustus of begin september kan beginnen, zou ik blij zijn. Dan ontloopt het voetbal misschien de tweede golf van het virus, die niet onwaarschijnlijk is”, zei D’Hooghe in de krant The Telegraph.

Nederland en Frankrijk zijn de eerste landen waar de voetbalcompetitie niet wordt afgemaakt. In andere landen wordt getwijfeld. „Je loopt het risico dat fans samenkomen om een wedstrijd te bekijken, ook als die zonder publiek plaatsvindt”, zegt D’Hooghe.

„Men moet voorzichtig zijn, maar ik weet uit ervaring dat als het gaat tussen gezondheid en economie, winnen in het voetbal de economische motieven. Als er een moment is dat de gezondheid zou moeten winnen dan is het nu wel.”

„Ik smeek iedereen voorzichtigheid in acht te nemen. Ik kan niet zeggen wanneer er weer gevoetbald kan worden, want niemand weet hoe het virus zich de komende maanden ontwikkelt”, aldus D’Hooghe.