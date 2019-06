Halep maakt gehakt van Poolse tiener

De titelhoudster stond tegen de 18-jarige Poolse Iga Swiatek maar één game af: 6-1 6-0. De partij duurde maar drie kwartier.

Swiatek won haar enige game toen ze in de eerste set tegen een achterstand van 5-0 aankeek, uitgerekend op de opslag van Halep. De eerste vijf games gingen in twaalf minuten naar Halep, die over de hele wedstrijd maar 21 punten verloor.

Vorig jaar schreef Swiatek het juniorentoernooi van Wimbledon op haar naam en ze wordt beschouwd als een van de aanstormende talenten. Ze is opgeklommen naar plek 104 op de wereldranglijst.

Halep leed in de eerste twee rondes nog setverlies, maar lijkt steeds beter in vorm te komen. In de vorige ronde stond ze maar drie games af. Door de uitschakeling van veel grote namen geldt de Roemeense als de grote favoriete voor de titel.