Daniel Ricciardo dolgelukkig: ’Nu heb ik een keer geen woorden’

„Ook toen ik Max (Verstappen, red.) voorbijkwam na de start, wist ik dat het geen garantie was dat ik zo lang zou leiden”, aldus Ricciardo. „Ik denk niet dat we de snelste waren, maar het was genoeg om Max achter me te houden. Ik voelde vrijdag al dat er iets goeds aan zat te komen. Het is ongekend. Niet alleen om te winnen, maar ook nog eens een een-tweetje voor het team. Nu heb ik een keer geen woorden.”

Het was de eerste een-twee voor McLaren sinds 2010. En de eerste zege sinds 2012. Door de crash van Verstappen en Lewis Hamilton finishte Norris dus als tweede, voor Valtteri Bottas. „Hier hebben we altijd naartoe gewerkt, sinds ik bij het team zit”, stelt de jonge Brit. „Ik ben heel blij voor Daniel en voor het hele team. Ik weet dat er voor mij nog genoeg kansen komen in de toekomst.”

Bekijk ook: Sublieme Daniel Ricciardo glansrijk naar zege GP van Italië na crash Max Verstappen

Ricciardo viert zege op Monza met een ’shoey’

Ricciardo heeft zijn overwinning op de van hem bekende wijze gevierd. De Australische Formule 1-coureur trok op het podium zijn rechterschoen uit en vulde die met mousserende wijn uit de grote fles die hij had gekregen. Ricciardo, die McLaren de eerste overwinning in de Formule 1 sinds 2012 bezorgde, dronk de schoen vervolgens gretig leeg.