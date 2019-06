Foto: Martens showt nieuw tenue Barcelona

De Catalaanse vereniging presenteerde maandagavond het nieuwe tenue voor volgend seizoen, met Martens als een van de gezichten. Samen met onder meer Lionel Messi en Gerard Piqué is Martens via de officiële kanalen van Barcelona te zien in het geblokte tricot.

Martens stapte twee seizoenen geleden na het gewonnen EK over van het Zweedse Rosengard naar Barcelona, waarmee ze in haar eerste seizoen de Spaanse beker veroverde. Naast Martens is natuurlijk ook Frenkie de Jong, die van Ajax de overstap maakt naar Barcelona, in het opmerkelijke shirt te zien.

Lieke Martens showt het nieuwe shirt Ⓒ Website FC Barcelona