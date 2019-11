Hans Nijland terug bij FC Groningen

Nijland heeft voorlopig de leiding over de media-afdeling van de eredivisieclub. Hij ontlast daarmee algemeen directeur Wouter Gudde, die de mediazaken ook in zijn pakket had gekregen na het recente vertrek van commercieel directeur Robbert Klaver.

Nijland (59) nam afgelopen zomer afscheid van FC Groningen. Hij begon in 1996 als commercieel manager bij de noorderlingen, maar promoveerde al een half jaar later tot algemeen directeur. Nijland was de langstzittende bestuurder in het betaalde voetbal, tot hij zijn taken aan het einde van vorig seizoen overdroeg aan Gudde, die overkwam van Excelsior.

Nijland keert nu weer in een officiële rol terug bij Groningen, al wil hij het zelf "niet groter maken dan het is". Nijland: "Het is slechts van tijdelijke aard en betreft alleen de mediatak."