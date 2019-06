Heerenveen bindt Jansen officieel als hoofdcoach

De oud-speler van de club tekende in het Abe Lenstra Stadion een contract voor een jaar. „Geweldig dat ik hier een kans krijg”, luidde zijn reactie. Na het op non-actief stellen van Jan Olde Riekerink eind van het afgelopen seizoen zat Jansen de laatste vijf duels als ad-interim al op de bank.

„Ik ben echt hartstikke blij dat het rond is”, zei Jansen. „Een contract voor een jaar is prima. Het is aan mij om mijn werk hier goed te doen, zodat we samen verder kunnen bouwen.”

Jansen begon negentien jaar geleden als jeugdtrainer bij Heerenveen. Verder was hij hoofd jeugdopleiding en vanaf 2014 assistent-trainer bij het eerste elftal, eerst onder Dwight Lodeweges, later onder Foppe de Haan, Jurgen Streppel en Olde Riekerink.