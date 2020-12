Suzanne Schulting tikt zichzelf op de vingers

Suzanne Schulting. Ⓒ Timsimaging

HEERENVEEN - Suzanne Schulting was weer ongenaakbaar op de 1000 en 1500 meter. Niemand kon de beresterke Friezin op die afstanden bijhouden tijdens de Invitation Cup, de eerste officiële shorttrackwedstrijd na 291 dagen. Toch was er een ander moment dat in het hoofd van de 23-jarige wereldtopper bleef hangen. „Die fout op de 500 meter, daar werd ik even goed op mijn plek gezet.”