Ferrari-baas: ’Voorlopig geen updates met aanzienlijk effect’

„We zijn op dit moment niet competitief genoeg”, zegt Binotto in de aanloop naar de GP van Canada. „Voorlopig introduceren we geen upgrades aan de auto die de problemen verhelpen of verminderen die we sinds het begin van het seizoen hebben.”

Strijd om wereldtitel

En dus lijken Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hun kans schoon te zien om de eerste twee plaatsen in de strijd om de wereldtitel te verstevigen. Hamilton leidt de dans met 137 punten, Bottas volgt zijn ploeggenoot op zeventien punten achterstand. Ferrari-rijder Vettel staat met 82 punten derde, zijn teamgenoot Charles Leclerc bezet met 57 punten de vijfde plaats.

Max Verstappen is met zijn vierde plaats de enige die zich tussen de vier coureurs van de twee grootste teams heeft kunnen nestelen. En in tegenstelling tot Ferrari komt Mercedes naar alle waarschijnlijkheid wél met een update aan de motor. „Ik denk dat dat in Canada gaat gebeuren”, zegt Hamilton. „We hebben veel met elkaar gesproken en de auto geanalyseerd. De engineers hebben veel informatie uit de laatste races gehaald en die op de juiste manier verwerkt, waardoor ik nog meer uit de auto moet kunnen halen.”

Lewis Hamilton Ⓒ AFP

Strubbelingen

De Engelsman schreef dit seizoen vier van de zes races op zijn naam en finishte de andere twee keer als tweede. „Ik ben tevreden met mijn optredens tot nu toe, die zijn misschien wel bovengemiddeld geweest. Ik ben steeds optimaal geprepareerd aan de start verschenen, maar ik had elke keer toch wat strubbelingen met de auto. Ik wil elke race beter voor de dag komen met de auto.”