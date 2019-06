’Faillissement Roda JC afgewend, noodplan gereed’

Een groep ondernemers staat met geld en een noodplan in de startblokken om de club uit de Keuken Kampioen Divisie van de ondergang te redden. Onder hen is IT-ondernemer en multimiljonair Stijn Koster. Dat meldt Dagblad De Limburger maandagavond.

Mexicaanse investeerder

De afgelopen dagen onderhandelden clubeigenaar Frits Schrouff en zijn rechterhand Huub Mullenders met een investeerder uit Mexico. Die zocht naar een Europese club om in te investeren, en had een plan klaarliggen dat Roda JC de komende vier jaar een sluitende begroting garandeerde. Omtrent dat plan was maandag echter nog steeds geen uitsluitsel. Het door De Limburger gememoreerde reddingsplan dat klaarligt, treedt alleen in werking als de onderhandelingen die Roda met andere investeerders voert tot niets leiden.

Middels het ’alternatieve’reddingsplan wordt de begroting voor volgend seizoen, waarop Roda minimaal 900.000 euro tekort komt, afgedekt. Het vangnet wordt ondersteund door eigenaar Frits Schrouff, bevestigen de initiatiefnemers.

Supporters

In het reddingsplan is volgens de kartrekkers Jan Baggen, Karel Bouckaert en Bert Peels ook een rol weggelegd voor de supporters, die zich de laatste tijd zeer betrokken toonden bij het lot van hun club. Zo zamelden fans al meer dan 160.000 euro in en werden er tal van oproepen gedaan de club te helpen.