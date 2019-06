Van Dijk en Wijnaldum arriveren in Portugal

„Als de bondscoach het wil, speel ik”, lachte Wijnaldum. „Nu voel ik de vermoeidheid wel”, zei Van Dijk, die had genoten van de heldenontvangst in Liverpool. „Maar na een goede nachtrust en als ik morgenavond (vandaag, red.) lekker train, dan sta ik er wel weer, denk ik. Het is echt niet moeilijk om me op te laden voor Oranje, voor de hopelijk twee heel mooie wedstrijden die ons te wachten staan.”

Alcohol

Gezellig was de overtocht van Engeland naar Portugal overigens niet. „Na twee dagen met weinig slaap hebben we dat onderweg een beetje proberen in te halen. Maar ik ben nog steeds aan het bijkomen”, aldus Wijnaldum, die zoals beloofd nuchter was gebleven. „Als ik alcohol drink, heb ik veel te lang nodig om te herstellen. Dat doe ik tijdens mijn vakantie wel. Maar eerst de Nations League, weer een prachtige kans om een hoofdprijs te pakken.”

Gouden Bal

De Engelsen die tegelijk met Van Dijk en Wijnaldum aankwamen in Faro konden hun ogen niet geloven en vochten om voorrang om met de helden van Liverpool op de foto te mogen. „Je merkte bij de huldiging ook wat we in Liverpool hebben losgemaakt, wat dit voor de stad betekent”, aldus Van Dijk, die volgens Koeman de Gouden Bal verdient. „Dat vind ik ook”, zei Wijnaldum. „Hij heeft een goed seizoen gedraaid en heeft de Champions League gewonnen. Hij is zéker een kanshebber.”