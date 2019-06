KNVB heeft emancipatie hoog in vaandel staan

„De KNVB wil een voorbeeld zijn in de maatschappelijke ontwikkeling op weg naar een gelijkwaardige waardering voor mannen en vrouwen”, aldus directeur Jan Dirk van der Zee, verantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal. „De afspraken rondom de commerciële vergoeding vanuit de KNVB tussen nu en 2023 zijn een maatschappelijk signaal en een belangrijke stap in de realisatie van de uitgesproken ambitie.”

Peulenschilletje

De KNVB hoopt dat op den duur ook de externe vergoedingen fors worden verhoogd, doelend op de televisiegelden en prestatiebonussen. Het prijzengeld voor het aankomende WK, dat vrijdag in Frankrijk start, is door de FIFA al verdubbeld. Waar in 2015 ruim 13 miljoen euro klaar lag voor de WK-deelnemers, mag deze zomer dik 26 miljoen euro worden verdeeld onder de deelnemende landen en hun vrouwenteams. In vergelijking met wat de mannen opstreken tijdens het WK van 2018 is dat echter een peulenschilletje. Bij het WK in Rusland bedroeg het totale prijzengeld ongeveer 350 miljoen euro. Alleen winnaar Frankrijk verdiende met een premie van 34 miljoen euro al meer dan alle vrouwenteams dit jaar bij elkaar mogen verdelen.

