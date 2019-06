Iedereen bij Ajax was klaar met Arisz

Rutger Arisz en Edwin van der Sar Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Op de werkvloer bij Ajax en in alle kringen (sponsors, ArenA) om de club heen is gisteren in grote meerderheid verheugd gereageerd op het vertrek van operationeel directeur Rutger Arisz. Én door velen met verbazing kennisgenomen van het persbericht dat Ajax daarover verstuurde met een verklaring van Arisz zelf en rvc-voorzitter Leen Meijaard.