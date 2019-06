Ajax shopt in Rotterdam bij Feyenoord en Sparta

Het talent Van der Sloot komt van Feyenoord en moet de zo goed als zeker naar het Duitse RB Leipzig vertrekkende Solomon Bonnah Owusu (15) vervangen. Rechtsback Van der Sloot maakte als reservespeler in de finale deel uit van de Oranje onder 17-selectie die de Europese titel bemachtigde.

Samenwerking

Martha is het eerste product van de samenwerking die Ajax met Sparta is aangegaan. De aanvaller tekent – net als Van der Sloot overigens – voor drie seizoenen. Daartegenover staat dat Ajax weer talenten kwijtraakt aan buitenlandse topclubs. Want naast Bonnah Owusu verhuist Dillon Hoogewerf (16) van Ajax naar Manchester United.

Feyenoord is, zacht uitgedrukt, niet gelukkig met de actie van Ajax om bij de aartsrivaal de grootste talenten te benaderen en in het geval van Van der Sloot ook weg te halen. De Rotterdammers hebben directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax geconfronteerd met het gentlemen’s agreement dat er tussen de topclubs bestaat.

Feyenoord heeft daarop als antwoord gekregen dat Ajax daar ’op dit moment geen rekening mee houdt’ en elke speler inlijft die het wil hebben.