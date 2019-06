Weer dode bij beruchte Isle of Man TT

Zijn vrouw schreef op Twitter een korte emotionele verklaring: ’Het laatste wat ik zag van mijn echtgenoot was een man die blij was met het leven en trost op het racen. Nu slaapt hij bij de elfjes dat is het enige wat ik nu kan zeggen.’

De Tourist Trophy op Man dateert van 1907. Sinds dat prille begin vinden er op het stratencircuit met behoorlijke hoogteverschillen talrijke dodelijke ongelukken plaats.