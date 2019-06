Roland Garros gaat nu pas echt beginnen

Pardon, wordt de wedstrijd tussen de twee fameuze Zwitsers dan niet in het grote stadion (Court Philippe-Chatrier) gespeeld? Nee, daar komt vandaag de gravelkoning zelf, elfvoudig kampioen Rafael Nadal, in actie. Hij gaat waarschijnlijk gehakt maken van de Kei Nishikori, al kan deze Japanner op het gemalen baksteen goed uit de voeten.

’Fedal’

Als deze twee kwartfinales de gedroomde winnaars opleveren, volgt er een heuse ’Fedal’ in de halve finale. De laatste ontmoeting tussen Federer en Nadal werd gespeeld in 2017, dus wordt het wel weer eens tijd. De Zwitser won de laatste vijf ontmoetingen, maar de Spanjaard was de beste tijdens de vijf ontmoetingen op Roland Garros. Vooral Federer doet er goed aan nog niet te veel aan ’de klassieker’ te denken, want drievoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka kan weergaloos tennissen, zeker ook op gravel. De kwartfinale wordt voor de 37-jarige maestro dan ook moeilijk genoeg.

Djokovic en Thiem favoriet

In de twee andere kwartfinales (die morgen worden gespeeld) zijn Novak Djokovic en Dominic Thiem, de nummer één en vier van de wereld, de favorieten. Thiem liet gisteren weer eens zien dat de grote drie op Roland Garros absoluut rekening met hem moeten houden. De Oostenrijker sloeg Gaël Monfils van de baan alsof hij een lastige vlieg was (6-4, 6-4, 6-2) en komt steeds beter in vorm.

Thiem heeft Federer én Nadal dit jaar al eens verslagen. Maar als Thiem de finale haalt, krijgt hij waarschijnlijk te maken met Novak Djokovic, die ook al in topvorm is. De Serviër verspilde weinig energie tegen de ploeterende Duitser Jan-Lennard Struff: 6-3, 6-2, 6-2.