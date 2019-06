Matchfixing Spanje: ’7 spelers omgekocht voor plek in Champions League’

Vorige week dinsdag werd bekend dat de Spaanse politie een aantal voetballers had opgepakt op verdenking van matchfixing en witwassen. Onder hen was Borja Fernández. De 38-jarige middenvelder van Real Valladolid zwaaide op 18 mei af tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen Valencia (0-2). Dat duel wordt in Spaanse media met in verband gebracht met matchfixing.

Valladolid had zich een week eerder veilig gespeeld, terwijl Valencia zich dankzij de winst verzekerde van de vierde plek en het bijbehorende ticket voor de Champions League. De nummer vier van La Liga, die zaterdag de Spaanse beker won, nam vorige week in een bericht op de website krachtig afstand van de geruchten over matchfixing. „We hebben absoluut niets te maken met deze zaak”, meldde Valencia toen.