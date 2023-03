Ook FIFA steunt oproep Thijs Slegers: ’Overweeg je op te geven als donor’

Sinds Slegers een statement naar buiten bracht dat hij niet meer beter kan worden door een afstotingsziekte en die droevige mededeling vergezeld deed gaan van een oproep om donor te worden, leidde dat tot een sneeuwbaleffect. Op vele manieren is aandacht besteed aan het droevige lot van de Veldhovenaar en is de door hem geïnitieerde wervingscampagne over het voetlicht gebracht.

Zo was er een massaal applaus in De Kuip bij Feyenoord-PSV en werd hem bij PSV-FC Groningen een hart onder de riem gestoken met applaus, gezang en lichtjes van de mobiele telefoon. Dat is de FIFA inmiddels ook niet ontgaan, zo is te lezen op hun website. ,,De Nederlandse voetbalgemeenschap maakt het PSV-motto ’Eendracht maakt macht’ werkelijkheid.”

Meerdere acties rondom het werven van donoren worden door de FIFA benoemd in het lange betoog. Om te eindigen met een oproep: ,,Als je in Nederland woont, overweeg alsjeblieft om bloed- of stamceldonor te worden. Je kan dat doen door je te registeren bij Matchis of Sanquin en daar maak je Thijs ook blij mee.”