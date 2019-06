Leeuwinnen krijgen flink meer poen

Maar daar komt snel verandering in. Op weg naar het WK in Frankrijk, dat deze week van start gaat, hebben de Leeuwinnen de verzekering gekregen dat ze er in de komende jaren financieel flink op vooruit gaan als het om de commerciële deals gaat.

De nieuwe commerciële deal met de Leeuwinnen treedt direct na het WK in werking en loopt tot het EK van 2021. Daarna volgen onderhandelingen voor de periode tot 2023, maar de KNVB heeft nu dus al uitgesproken dat het de vergoeding wil laten doorgroeien tot het niveau van de internationals van Ronald Koeman.

Bekijk ook: FIFA kan leren van KNVB

Wat zijn commerciële vergoedingen precies?

Rond elke wedstrijd van Oranje wordt door de vaste sponsoren het portretrecht van de internationals afgekocht. Zo wordt het makkelijker voor sponsors om in te haken op prestaties. Daardoor kunnen zij bij een overwinning bijvoorbeeld een felicitatie in een advertentie verwerken. Daarbij mag dan een afbeelding van diverse spelers of speelsters worden gebruikt.

Bij langlopende campagnes of activiteiten rond een eindtoernooi worden speciale deals gesloten, die staan los van de pot met commerciële vergoedingen. Op dat vlak ontvangen de mannen nog steeds meer. Dat is zo opgebouwd door een jarenlange historie. Ook de vergoedingen van de KNVB bij eindtoernooien vallen voor de mannen hoger uit, aangezien de premies van de FIFA veel hoger zijn.