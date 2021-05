Voetbal

Schotse voetbalbond krijgt stadionverbod voor prijsuitreiking

Partick Thistle keert komend seizoen terug in de Schotse Championship (het een na hoogste niveau) en dat wil de club weten ook. Woensdag wordt de trofee die hoort bij winst in de League One overhandigd, maar dat zal niet gebeuren door een official van de Schotse voetbalbond.