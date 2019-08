Van Bommel: ’Zó willen we altijd wel voetballen’

Die boodschap had trainer Mark van Bommel donderdag na de zege van zijn elftal (3-0) op Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League. Na een slechte eerste helft was de stand halverwege nog 0-0.

„We willen graag altijd zo voetballen als in de tweede helft. Het is mooi als het lukt en we weten dat het kan. Alleen kan het niet altijd”, aldus Van Bommel, daarbij doelend op de vele jonge spelers in de selectie van PSV.

PSV wist voor rust geen enkele serieuze kans te creëren. Van Bommel: „De eerste helft was niet goed van ons. De bezetting klopte gewoon niet waardoor we geen druk op hun verdedigers konden zetten. Jeroen Zoet redde ons waardoor we na rust de wedstrijd naar ons toe konden trekken.”

Na de pauze begon het bij PSV te draaien. Na ruim een kwartier spelen in de tweede helft was het al 3-0. „Zaak is om het dan zakelijk uit te spelen. Dat lukte niet helemaal en dat heeft ook te maken met onze jonge groep. Gelukkig redde Jeroen ons opnieuw”, aldus Van Bommel. „Normaal gesproken mag je dit niet meer weggeven.”

