IOC blijft ondanks corona geloven in Olympische Spelen met publiek

„Misschien is er straks wel sprake van een vierde of vijfde golf”, zei de Duitse bestuurder. „Maar de middelen die we tot onze beschikking krijgen om ze te bestrijden worden ook steeds beter.”

Bach verwacht met name dat snelle en betrouwbare testmethodes de organisatie verder zullen helpen. „Bovendien neemt de kans dat er op korte termijn op de een of andere manier een vaccin beschikbaar is toe. Daarom hebben zowel wij als de plaatselijke autoriteiten in Japan er alle vertrouwen in. Vergeet bovendien niet dat we nu al in staat zijn overal ter wereld complexe sportwedstrijden op een veilige en verantwoorde manier te organiseren.”

Sport met publiek is nog steeds het doel van het IOC bij de Olympische Spelen in Japan, onderstreepte Bach nogmaals. „Dan hebben we het uiteraard ook over toeschouwers uit andere landen dan Japan. Maar definitieve beslissingen daarover nemen we nog niet. Daar is het te vroeg voor. Misschien dat er in december of begin volgend jaar meer duidelijk wordt over de mogelijkheden en over de manier waarop we de tickets gaan verkopen. Hoopvol is dat er in Japan momenteel in steeds meer grote competities met publiek wordt gespeeld.”

Ook verwees Bach naar het gegeven dat de lokale organisatoren van Tokio de kosten met ongeveer 240 miljoen euro omlaag willen brengen. Volgens het IOC moeten deze maatregelen een structureel karakter krijgen en bijdragen aan een verantwoorde toekomst van het evenement. „In Parijs moet in 2024 dan iets vergelijkbaars gebeuren.”

Die bezuiniging moet onder meer komen uit het terugbrengen van het aantal betrokkenen met maximaal 15 procent. Die inkrimping geldt niet voor het aantal deelnemende atleten. Er zal worden bezuinigd op zaken als transportkosten, op kosten voor kantoorruimte en op reclame-uitingen.

De Spelen van Tokio werden dit jaar uitgesteld vanwege de wereldwijde uitbraak van het virus.