Turkse racefans komen van koude kermis thuis

De autoriteiten in Istanbul hebben namelijk aangekondigd dat het Formule 1-weekeinde (13-15 november) zonder toeschouwers zal plaatsvinden. Vanwege de ontwikkelingen wat het coronavirus betreft wordt de race achter gesloten deuren verreden. Eerder werd er nog gemikt op liefst 100.000 aanwezige fans. Kaartjes waren dan ook spotgoedkoop. Een weekendticket was al verkrijgbaar vanaf 10 euro.

Tijdens de laatste Grand Prix in Sotsji waren er voor het eerst dit jaar weer tienduizenden fans aanwezig bij een Formule 1-race. Ook de komende races op de Nürburgring, in Portimão en op Imola is publiek welkom, alhoewel er strikte maatregelen zijn en verre van de hele capaciteit wordt gebruikt. Na Istanbul wordt het seizoen afgesloten met twee races in Bahrein en een in Abu Dhabi, maar ook daar zijn nog veel discussies gaande wat betreft de organisatie gelet op het coronavirus.