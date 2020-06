’Duitse voetballers slikken pijnstillers als smarties’

Het nemen van pijnstillers is niet verboden omdat ze niet voorkomen op de lijst van het mondiale antidopingbureau WADA. Een biochemicus die aan het woord komt, vindt dat ze wel verboden moeten worden. „Pijnstillers kunnen de prestaties verbeteren en vormen een bedreiging van de gezondheid. En naar mijn mening druist het ook in tegen de ethiek van de sport als je niet zonder pijnstillers kunt”, aldus Hans Geyer van het dopinglab in Keulen.

Subotic zegt dat er nauwelijks voorlichting wordt gegeven door de clubs. „Ze staan onder druk om spelers zo snel mogelijk weer fit te krijgen. Het is een systematisch gebruik geworden.” Toni Graf-Baumann, een lid van de antidopingcommissie van de Duitse voetbalbond, beaamt dat. „Geld, sponsors, buitensporige salarissen en de media spelen voor sportverenigingen een veel grotere rol dan medische redenen.”

Voormalig Roda JC-speler Dani Schahin. Ⓒ ANP

„Zeg negen keer tegen me dat ik te veel pijnstillers neem en moet stoppen, dan luister ik negen keer niet”, zegt Jonas Hummels, de broer van Dortmund-vedette Mats Hummels die bij Unterhaching speelt in de derde divisie. En de inmiddels gestopte Dani Schahin, oud-speler van onder meer Roda JC, openbaart dat hij de afgelopen drie, vier jaar niet zonder pijnstillers kon voetballen. De documentaire laat ook de resultaten zien van een onderzoek onder 1142 amateurvoetballers. Van de ondervraagden zegt 47 procent dat ze in een seizoen herhaaldelijk pijnstillers slikken.