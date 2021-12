PEC Zwolle huurt Oussama Darfalou en Max de Waal

Darfalou is in de loop van de eerste seizoenshelft weinig aan bod gekomen bij Vitesse en hoopt in de tweede seizoenshelft elders aan spelen toe te komen. De 28-jarige spits staat sinds medio 2018 onder contract bij Vitesse en heeft in 93 wedstrijden voor de Arnhemmers 19 goals gemaakt. In 2020 is hij al eens verhuurd aan VVV-Venlo. Dit seizoen heeft Darfalou maar éénmaal gescoord.

Max de Waal in actie voor Jong Ajax Ⓒ ANP/HH

De Waal heeft in de eerste seizoenshelft negenmaal gescoord voor Jong Ajax en zich goed ontwikkeld. De oorspronkelijke aanvallende middenvelder doet het prima als spits in de Keuken Kampioen Divisie en krijgt nu de kans om zich op het hoogste niveau te bewijzen.

PEC Zwolle is dringend op zoek naar scorend vermogen. De hekkensluiter van de Eredivisie heeft in de eerste achttien wedstrijden van het seizoen slechts negenmaal gescoord. Topscorer is Mees de Wit, die meestal als linksachter speelt, met drie doelpunten. Van de aanvallers van PEC Zwolle heeft in de eerste seizoenshelft alleen Daishawn Redan (twee goals) het doel gevonden in de Eredivisie. PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder kent Darfalou nog van zijn periode bij Vitesse, waar hij aan het seizoen is begonnen als assistent van trainer Thomas Letsc