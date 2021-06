Kroatië en Tsjechië 1-1 gelijk in saai duel

Het was opnieuw Schick die de score opende voor Tsjechië. Het goudhaantje, dat al twee keer scoorde in het eerste EK-duel tegen Schotland, was trefzeker vanaf elf meter. Na ruim een half uur spelen kreeg Schick een elleboogje in het strafschopgebied. Na raadpleging van de VAR legde de scheidsrechter de bal op de stip en dat buitenkansje was wel besteed aan Schick.

Na rust kwamen de Kroaten voortreffelijk uit de startblokken. Ivan Perisic tekende met een heerlijk schot al in de 47e minuut voor de gelijkmaker: 1-1. Daarna waren er nauwelijks kansen meer en Kroatië en Tsjechië leken genoegen te nemen met een gelijkspel.

Ivan Perisic (tweede van rechts) wordt gefeliciteerd met zijn gelijkmaker. Ⓒ AFP

Kroatië, WK-finalist van 2018, staat er met 1 punt slecht voor in de poule. Alleen met een zege in het afsluitende pouleduel met Schotland kan Kroatië mogelijk in het toernooi blijven. Tsjechië hoeft zich met 4 punten minder zorgen te maken.