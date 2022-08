Daan Hoole door positieve coronatest uit Vuelta: ’Ben er kapot van’

Premium Wielrennen

’Rode’ Roglic trapt twijfels weg, maar er loert gevaar

Zijn belabberde voorbereiding op deze Ronde van Spanje riep veel vragen op, maar in de eerste dagen lijkt Primoz Roglic alle twijfels over zijn fitheid weg te nemen. In de gewonnen ploegentijdrit was de kopman van Jumbo-Visma één van de motoren en in de heuvelachtige vierde rit greep hij op indrukwe...