Robin van Persie: ’Als ik trainer zou zijn, speelde Toornstra altijd’

Voetbal

Ajax verstevigt koppositie via thuiszege op FC Groningen

Ajax heeft de koppositie in de Eredivisie vaster in handen genomen. De ploeg van trainer Erik ten Hag won in de eigen Johan Cruijff ArenA met 3-1 van FC Groningen en kan rustig bekijken wat de achtervolgers in de loop van de zondag doen.