Voetbal

Erik ten Hag over kritiek op wissel Steven Berghuis: ’Als je dat niet begrijpt...’

Ajax rechtte op bezoek bij Borussia Dortmund in de tweede helft de rug na een matige eerste 45 minuten en won met 1-3. De Amsterdammers zijn door de vierde zege op een rij al zeker van een plek bij de laatste zestien in de Champions League. Ajax-trainer Erik ten Hag was in zijn nopjes met het result...